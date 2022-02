IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LECCE MINERVA: “BENTORNATA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO,  TORNIAMO A CONFRONTARCI, TORNIAMO AD INFORMARCI

“Un grande bentornato a La Gazzetta del Mezzogiorno nelle case dei pugliesi e dei salentini. Da domani di nuovo nelle nostre mani, dopo sette lunghi mesi di stand by, lo storico strumento di informazione, plurale, sempre attento, indispensabile alle comunità e a chi amministra e fa politica”, dichiara il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva.

“Era agosto dello scorso anno ed esprimevo parole di solidarietà, ora il messaggio è di entusiasmo e soddisfazione per questa storica ripartenza. L’augurio di ‘buona vita’ va al direttore Oscar Iarussi, agli editori, ai giornalisti che hanno stretto i denti per arrivare a questo traguardo tanto atteso: una squadra che, forte di un pesante bagaglio di esperienza e competenza, non farà mancare il giornalismo e le notizie di qualità”.

“Lo sanno bene, non ho dubbi, i cittadini che torneranno a sostenere e a leggere la voce storica del nostro Sud. Torniamo a confrontarci, torniamo ad informarci”, conclude Minerva.