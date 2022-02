Domani, sabato 19 febbraio, alle ore 12, sul molo San Nicola, la consigliera Micaela Paparella parteciperà all’avvio della “Barion Sup Race”, la terza tappa del campionato italiano invernale di sup e paddleboard race 2021/22 organizzata dal Circolo Canottieri Barion. L’evento si articolerà in due giornate: domani si terrà la technical race, mentre domenica 20 sarà la volta della distance race a partire dalle ore 10.30.

