Offerta a tempo per creativi

L’Accademia di Cinema e Scrittura Creativa Cine Script, che quest’anno ha festeggiato i suoi 10 anni di attività, dà il via all’ultimo corso per l’anno accademico 2021-22 e ha deciso di farlo lanciando un’offerta a tempo per gli appassionati di scrittura di tutta Italia che vorranno prenderne parte in modalità on-line.

Si tratta del corso di scrittura creativa livello base, propedeutico a scrittura narrativa e cinematografica, articolato in 12 incontri teorico-pratici e riservato a un numero massimo di 12 partecipanti, ai quali verranno consegnate delle dispense e un attestato di frequenza a conclusione del corso stesso.

Le lezioni si svolgeranno sulla piattaforma Meet tutti i venerdì dalle ore 18:30 alle ore 20:00 a partire dal 4 marzo fino al 20 maggio. L’offerta last minute è a tempo: il costo del corso che normalmente ammonterebbe a 340 €, sarà invece pari a 90€ per chi si iscriverà entro il 19/2; a 190€ per scritti entro il 26/2 e a 290€ per iscritti entro il 4/3.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: infocorsi@cinescript.it