Incendio capannone Potenza

Vigili del fuoco del Comando di Potenza, la scorsa notte alle ore 00.20 circa, sono intervenuti in viale del Basento a Potenza per l’incendio di un capannone.

I Vigili del fuoco arrivati sul posto hanno trovato del materiale di risulta derivato dalle lavorazioni in atto presso il capannone, le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, hanno evitato la propagazione delle fiamme anche al resto della struttura.

Nessuno ferito o intossicato.

Al momento non è stato possibile individuare le cause dell’incendio, seguiranno ulteriori accertamenti tecnici.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto anche la Polizia di Stato.

