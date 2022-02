DA SABATO 20 FEBBRAIO A LECCE AL VIA LA RASSEGNA “IL CASTELLO FUORI PORTA”.

Proseguono le attività di Attraverso il castello, progetto di valorizzazione del Castello Carlo V di Lecce, nato dalla collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce e le associazioni di promozione sociale 34° Fuso e The Monuments People.

Da sabato 20 febbraio (ore 9:30 – raduno Porta Napoli – ticket 15 euro – info e prenotazioni 3278773894 – attraversoilcastello@gmail.com) prenderà il via “Il Castello Fuori porta – connessioni con il territorio”, rassegna di itinerari tematici che unisce il Castello Carlo V ai luoghi più simbolici del territorio in una rete ideale tessuta dalla storia. Un racconto a tappe collegate da un fil rouge di volta in volta diverso per comprendere come il maniero più grande di Puglia sia stato in passato punto di riferimento e incontro per innumerevoli traffici ed eventi significativi. Cartapesta, archeologia, sistemi difensivi, pietra leccese e ceramica sono i temi che connettono il Castello al territorio circostante in un dialogo reciproco capace di dare una visione più ampia e approfondita del nostro passato. Per i partecipanti non automuniti ci sarà la possibilità di richiedere il servizio di transfer tra i luoghi a prezzi agevolati grazie alla partnership di Attraverso il Castello con Salento Van. Si parte dunque sabato 20 febbraio con il “Tour della cartapesta leccese: dal sacro al profano” che si concluderà con un workshop sulla creazione di maschere. Il tour accompagnerà i visitatori attraverso l’antica arte della cartapesta, considerata oggi un artigianato d’eccellenza per la città di Lecce. Dal XVIII secolo in poi, la vediamo infatti mettere radici a Lecce grazie alle piccole botteghe che nacquero tra i vicoli e le corti della città. Alla cartapesta è stato inoltre dedicato un museo collocato oggi all’interno delle vecchie stalle del Carlo V. Il tour prevede un itinerario nella città che permetterà di conoscere la storia dei suoi monumenti più rappresentativi e, in particolare, quella dei più noti cartapestai leccesi, le cui opere trovavano posto all’interno di molte chiese della città e che furono in seguito destinate ai musei. I partecipanti avranno inoltre l’opportunità di prendere parte a un laboratorio in cui saggiare le tecniche di quest’arte e creare con le proprie mani delle maschere in cartapesta. “Il Castello Fuori porta – connessioni con il territorio” proseguirà con “Da Lupiae a Rudiae in bicicletta” (6 marzo), “Da Forte a Mare di Brindisi al Castello Carlo V di Lecce” (13 marzo), “Dal Castello Carlo V di Lecce al Parco Archeologico di Roca Vecchia passando da Acaya” (20 marzo), “Dalle cave dell’Ecomuseo di Cursi al Castello Carlo V di Lecce – ciclopasseggiata e tour a piedi” (3 aprile) e “Dal Museo della Ceramica di Cutrofiano a al Castello Carlo V di Lecce” (24 aprile).

Dal giovedì alla domenica – ore 10:30/11:30/12:30/16/17 (in inglese)/18 – sarà possibile inoltre partecipare al tour nel Castello Carlo V che permetterà ai visitatori di immergersi nella storia e negli ambienti della più grande struttura fortificata pugliese esplorando prigioni, camminamenti di ronda, Cappella di Santa Barbara, Museo della Cartapesta e gallerie sotterranee. La visita delle nuove aree recentemente restaurate e aperte al pubblico consiste in uno speciale percorso alla sorprendente scoperta della sua storia accompagnati dalla visione di contenuti multimediali e (nelle visite pomeridiane e il sabato e la domenica) da una guida abilitata. Per partecipare, sarà sufficiente presentarsi al punto accoglienza (fino a esaurimento posti – max 15 persone – Super green pass obbligatorio – info e prenotazioni 3278773894 – attraversoilcastello@gmail.com) che si affaccia sulla piazza d’armi del Castello almeno un quarto d’ora prima della partenza del tour. Costruito in età medievale a ridosso delle mura dell’abitato, il Castello subì numerose ristrutturazioni nel corso dei secoli successivi con interventi in età federiciana, angioina e aragonese. L’edificio, che ospitò Maria d’Enghien e Giovanni Antonio Orsini del Balzo, era circondato sui quattro lati da un profondo fossato. L’aspetto attuale è dovuto agli interventi voluti da Carlo V nella prima metà del Cinquecento e condotti dall’architetto Gian Giacomo d’Acaya.

La visita (super green pass obbligatorio) ha un costo di 8 euroRidotto (7-18 anni e residenti di Lecce) 4 euro – Gratuito 0-7 anniPacchetto famiglia 20 euroGruppi organizzati (minimo 15 persone con prenotazione obbligatoria) 6 euro

Gli appuntamenti della rassegna Il Castello Fuori porta hanno un costo di 15 euro

Info e prenotazioni

3278773894 – attraversoilcastello@gmail.com

Facebook e Instagram @attraversoilcastello.