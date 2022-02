Questo pomeriggio, 17 febbraio 2022, alle ore 16.00, in modalità mista (in presenza in Sala Consiliare) si svolgerà il Consiglio comunale. All’odg: “Approvazione del piano comunale per l’installazione la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso ex art. 57 legge n.120 del 11/09/2020”

