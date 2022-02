“Bartolomeo & Cioppina” domenica 20 febbraio Massafra (TA) Teatro Comunale

Per la stagione domenicale per famiglie ‘L’albero delle storie – Il tempo della festa’, a cura del Teatro delle Forche, domenica 20 febbraio 2022, alle ore 18, al Teatro Comunale di Massafra (TA), in scena lo spettacolo “Bartolomeo & Cioppina” della compagnia Diaghilev, scritto, diretto e interpretato da Deianira Dragone e Carmine Basile.

Deianira Dragone, ovvero Cioppina, e Carmine Basile, Bartolomeo, iniziano a lavorare a questo progetto nel 1999, e da allora lo portano in giro nelle piazze, nelle scuole e nei teatri.

Gli spettatori incontreranno il grande giocoliere equilibrista Bartolomeo, un clown bianco esigente e raffinato che desidera mostrare al pubblico le sue abilità ma che sarà ostacolato in continuazione dai pasticci della sua giovane assistente Cioppina, un clown rosso frizzante e poetico.

Lo spettacolo, oltre ad essere una dimostrazione di abilità nelle arti circensi (i due si cimentano con palle, birilli, monociclo, sfera di equilibrio, etc.), è una ricerca nel delicato mondo del clown, con le sue conquiste, i suoi errori e la sua instancabile voglia di giocare.

In un susseguirsi di gags clownesche e situazioni bizzarre gli spettatori di ogni età saranno travolti da un concentrato di umorismo e simpatia.

Massafra (TA) – Teatro Comunale ‘Nicola Resta’ (Piazza Garibaldi).

Porta ore 17.30. Sipario ore 18.00.

Prenotazione obbligatoria al numero 3246103258. Ticket 5 euro.

Accesso con green pass rafforzato e mascherina Ffp2, nel rispetto della normativa vigente.