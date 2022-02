RESTAURO STATUA DI SAN ROCCO. PARROCCHIA S.PIETRO E PAOLO RACCOGLIE FOND

PISTICCI. Ormai da tempo, una necessità le operazioni di restauro della bellissima statua del Patrono della nostra città, San Rocco. Da qui la recente, fattiva iniziativa del parroco don Rosario Manco, condivisa dai suoi parrocchiani che fanno capo alla Chiesa Madre del rione Terravecchia, di raccogliere i fondi necessari per provvedere a rimettere in pristino l’immagine che ormai ha bisogno di ritocchi artistici. La stessa iniziativa, da poco partita, in poco tempo ha già dato i suoi primi frutti, con la raccolta di 2 mila euro che sono stati già consegnati all’impresa incaricata del restauro. Questa somma naturalmente rappresenta solo un anticipo di quello che sarà l’importo definitivo totale da corrispondere alla stessa impresa. Come ha spiegato lo stesso parroco don Rosario Manco, la iniziativa non dovrebbe coinvolgere solo i fedeli della parrocchia cui fa parte la bellissima chiesa del Santo Patrono, ma tutta la popolazione della città e del territorio comunale di Pisticci, già abbastanza nota per la sua generosità quando si tratta di risolvere problematiche legate a questo tipo di intervento. Si confida appunto, nella speciale virtù del nostro popolo per affrontare e portare a compimento l’opera con i mezzi necessari, magari per rendere anche più bella la statua del santo miracoloso e parecchio amato dal popolo pisticcese. Tutte le persone e famiglie quindi, che avessero intenzione di aderire e contribuire in tal senso, possono contattare direttamente il parroco don Manco, che ringrazierà anche a nome della parrocchia e del Santo di Montpellier. Ovviamente, tutta la operazione di restauro dovrebbe essere portata a termine entro i primi mesi estivi e quindi per il periodo della festività di mezzo agosto in onore di San Rocco, che, contrariamente a quello che è successo negli ultimi due anni, causa Covid è auspicabile che quest’anno, si possano festeggiare come da tradizione. MICHELE SELVAGGI

