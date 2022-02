E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 33 del 09.02.2022, approvata con Decreto del 23 dicembre 2021, la Strategia Forestale Nazionale (SFN) che si pone l’obbiettivo per i prossimi venti anni di incentivare la tutela e l’uso consapevole e responsabile delle risorse naturali.

La SFN punta alla realizzazione di foreste estese e resilienti, ricche di biodiversità, capaci di contribuire alle azioni di mitigazione e adattamento alla crisi climatica, offrendo benefici ecologici, sociali ed economici per le comunità rurali e montane.

La strategia è stata promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri della Transizione Ecologica, della Cultura, dello Sviluppo Economico e della Conferenza Stato-Regioni, e in ottemperanza del Testo Unico in Materia di Foreste e Filiere Forestali (D.lgs 34/2018).

Si tratta di un documento strategico di validità ventennale, primo nel suo genere a livello italiano, suddiviso in tre parti, di cui una pubblicata in Gazzetta ufficiale e due allegati consultabili sul sito del Ministero, si pone quale strumento essenziale per definire le politiche forestali nazionali nel contesto di quelle europee e degli accordi internazionali.

Il vantaggio di avere una strategia nazionale e risorse, favorisce sicuramente una pianificazione e strutturazione di progetti importanti anche di grossa caratura, come ad esempio le aree boschive attraversate da incendi e a rischio dissesto idrogeologico.

Il Comune di Pisticci ha già strutturato negli anni scorsi un progetto importante da 45.000.000,00 €, in linea con l’attuale strategia forestale nazionale, forse antesignani rispetto a quanto proposto, pertanto invitiamo l’attuale maggioranza a riproporre e sostenere con forza il progetto di riforestazione e mitigazione del dissesto idrogeologico del territorio di Pisticci.

Per approfondimenti: https://www.reterurale.it/foreste/StrategiaForestaleNazionale

Consigliere Dr. Vito Anio Di Trani

Consigliere Avv. Giuseppe Miolla

Consigliere Dr. Carmine Calandriello

Consigliere Dr. Pasquale Domenico Grieco