POMARICO . SINDACO MANCINI ANNUNCIA INIZIO LAVORI SU PROVINCIALE POMARICO – TRINCINARO – S.ANGELO PISTICCI SCALO

POMARICO. E’ delle ultime ore l’annuncio da parte del sindaco di Pomarico Francesco Mancini, dell’inizio

dei lavori lungo la strada provinciale che collega il centro della città che amministra, con la contrada

Trincinaro, fino alla zona di Sant’Angelo in territorio di Pisticci Scalo. L’opera è inserita nel Decreto del

Ministero Infrastrutture e Trasporti n.49 del 16.2. 2018 avente per oggetto “ Finanziamento interventi

relativi a programmi straordinari di manutenzione delle reti viarie di Province e città metropolitane”

Annualità” 2021” Area n.2 – Interventi di messa in sicurezza della S.P.25”. Il processo verbale di consegna

delle opere affidate alla impresa SO.LAV. ED.s.n.c. di Tedesco V.D.e Co. è stato redatto nei giorni scorsi. I

lavori da eseguire, avranno il costo di un importo che ammonta a euro 508.131,60 per oneri di sicurezza e

IVA 22%. Come si ricorderà, questo tratto di strada interessato – tutto in territorio di Pomarico – era stato

chiuso al traffico per la presenza di diverse criticità sullo stesso, dell’Amministrazione Provinciale di

Matera, con ordinanza n.71 del 1 agosto 2016, per un tratto di chilometri 2 + 200 ( lo stesso tratto su cui

dovranno essere eseguiti i lavori). Le opere saranno realizzate sotto la direzione Tecnica del Geometra

pisticcese Piermichele Rinaldi. Viva soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino di Pomarico

Francesco Mancini che non ha mancato di ringraziare il Presidente dell’Amministrazione Provinciale, Pietro

Marrese per l’impegno profuso per la risoluzione dell’importante problema viario: “ Raggiunto un altro

obiettivo storico” le parole di mancini – che è anche Consigliere Provinciale, e che ha seguito da vicino la

vicenda fino alla sua conclusione. Soddisfazione anche da parte dei numerosi agricoltori della zona

interessata, per la fine del lungo disagio che l’opera comporterà. I lavori- come ci ha spiegato lo stesso

responsabile delle opere Geom. Rinaldi, dovrebbero essere portati a termine nel giro di pochi mesi e

comunque entro la fine di maggio 2022, nel pieno rispoetto del capitolato di appalto. MICHELE SELVAGGI

