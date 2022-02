Le edicole sono luogo di pluralismo e di sviluppo del civismo.

Se è vero che in Italia, e soprattutto al Sud, i giornali cartacei hanno subito una drastica

riduzione delle vendite negli ultimi quindici anni, è pur vero che tante edicole chiudono i

battenti. Una crisi che non riguarda, quindi, solo il settore editoriale (giornali, riviste e libri)

ma anche le edicole.

Secondo i dati forniti dal Sindacato nazionale autonomo giornalai (Snag), nel primo

semestre del 2020 più di 14.000 edicole hanno chiuso e, tra queste, quelle più in difficoltà

risultano essere quelle a conduzione familiare. Sempre secondo dati Snag, in Basilicata,

negli ultimi quindici anni, chiuse il 45% delle edicole.

Presidi locali di tipo sociale e culturale’ che scompaiono per sempre. Ed è quello che è

accaduto in un paesino della provincia di Potenza, Roccanova, dove il titolare di un’edicola

storica aperta nel 1918 ha dovuto ‘abbassare definitamente la saracinesca’. In un paesino di

poco più di quindicimila abitanti, dove un’intera comunità si trova senza uno ‘spazio

partecipato’ e un ‘servizio di prossimità’, tagliata fuori dalla realtà e da quello che accade

nella loro regione. All’interno di un quartiere o di un borgo, come è quello di Roccanova,

un’edicola riveste un valore simbolico e culturale, ha la capacità di ‘tessere nuove reti’ di

relazioni tra le persone, di proporsi come luogo di aggregazione: un’occasione per discutere

di politica o dei problemi di quel centro abitato.

E l’edicola storica di Roccanova, presente sul territorio da oltre un secolo, ha certamente

avuto una funzione sociale che gli è storicamente riconosciuta all’interno del piccolo centro

lucano. Penso anche alla storica edicola di piazza Giustino Fortunato, a Rionero In Vulture,

che, dopo quasi un secolo, ha chiuso i battenti poco prima della pandemia. E’ proprio vero

che quando si chiude un’edicola va in crisi tutto quel sistema di reti di relazioni all’interno di

un quartiere. Un’edicola che chiude non rappresenta solo la cessazione di un servizio ma

anche la perdita di un luogo di interazione sociale e di relazioni di vicinato, di un luogo

simbolo dell’informazione, della cultura e della socialità.

Sicuramente le abitudini dei lettori italiani e di quelli lucani sono mutate: si tende per una

informazione digitale; occorre, pertanto, prendere atto del cambiamento delle abitudini di

fruizione dell’informazione e ragionare sulle possibili soluzioni da adottare per salvaguardare

le edicole dalla loro chiusura e contrastarne il declino, mettendo in atto misure ad hoc per

evitare ulteriori danni. Considerare, ad esempio, anche forme di sostegno per coloro che, nel

periodo dell’emergenza e mettendo a rischio la propria salute, hanno garantito ogni giorno il

diritto all’informazione dei cittadini.

In questo contesto in cui, per tristi vicende locali, il giornalismo e il diritto di informazione

sono messi a dura prova, auspico che gli interventi che la Regione Basilicata, in materia di

sostegno alle imprese editoriali, sta approntando sortiscano effetti positivi anche per le

edicole e per gli edicolanti. A questi ultimi va tutta la mia riconoscenza per il loro lavoro

instancabile e appassionato.

Il consigliere regionale M5S

Gianni Leggieri

