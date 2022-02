con “Il teatro comico” di Goldoni

Continua la Stagione Teatrale organizzata dall’Amministrazione Comunale di Martina Franca in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese. Martedì 15 febbraio (ore 21) terzo appuntamento in cartellone con Giulio Scarpati protagonista della commedia “Il teatro comico” di Carlo Goldoni in scena al Teatro Verdi.Scarpati , noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Lele Martini nella fiction “Un medico in famiglia”, ha una carriera scandita da diversi film fra i quali “Il giudice ragazzino” nei panni del magistrato Rosario Livatino, interpretazione con cui vinse il David di Donatello e “Pasolini, un delitto italiano” diretto da Marco Tullio Giordana.“Il teatro comico” di Goldoni, regia e adattamento di Eugenio Allegri, è con (in ordine alfabetico) Grazia Capraro, Aristide Genovese, Vassilij Mangheras, Manuela Massimi, Solimano Pontarollo, Irene Silvestri, Roberto Vandelli, Anna Zago. Scene e costumi di Licia Lucchese, video arte e suono Alessandro Martinello, aiuto regia Alessia Donadio.Esempio di “teatro nel teatro” in questa commedia affiorano gli intenti della riforma goldoniana insieme a motivi, stereotipi, tormenti e ambizioni della comunità teatrale di ogni tempo. Il Teatro Comico mette in scena una compagnia impegnata nelle prove di uno spettacolo, e mentre si prova, si riflette, si ricerca, ci si accapiglia e ci si ama, si fa fatica e ci si diverte. Perché quell’atto delicato e complesso che è lo spettacolo teatrale, seppur attraverso la sua genesi controversa e laboriosa, resta pur sempre atto semplicemente e immancabilmente gioioso! Atto d’amore, necessario alle comunità, ieri come oggi.Info: www.teatropubblicopugliese.it e www.teatroverdi.eu Botteghino piazza XX Settembre 5 Martina Franca, tel. 080/4805080.