ANCI BASILICATA: SOLIDARIETÀ AL SINDACO SCALISE

SEDUTA DEL DIRETTIVO ANCI NELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI RUOTI

Si svolgerà a Ruoti venerdì 18 febbraio, alle ore 17, nella sala del Consiglio Comunale,il Direttivo dell’Anci Basilicata per esprimere la solidarietà ed il sostegno di tutta la comunità degli amministratori locali lucani al Sindaco Annamaria Scalise, la quale, da quando è stata eletta alla carica di primo cittadino del suo Comune, ha dovuto affrontare e respingere attacchi vergognosi che miravano a colpire il suo equilibrio psicologico e la sua serenità familiare. Gli attacchi, che sistematicamente Le sono stati mossi, utilizzavano l’arma del più squallido sessismo, che traspariva dai comunicati stampa ufficiali riportanti pesanti e infondate allusioni alla sua sfera privata. Annamaria Scalise ha avuto la forza di resistere e rintuzzare gli attacchi che avrebbero probabilmente piegato anche il più consumato politico.

La presenza dei Sindaci nel Comune di Ruoti è tesa a corroborare la resistenza e la forza dimostrati in questi anni dalla collega Scalise, anche rappresentante Anci nella Commissione Nazionale per le Politiche della Montagna,oltre ché a condannare ogni azione che travalichi legalità e rispetto dei ruoli. D’altro canto, già oltre due anni addietro,l’Anci Basilicata ha espresso grande preoccupazione e costernazione per i costanti attacchi amministrativi e personali subiti dal Sindaco. Anche in quell’occasione l’Anci Basilicata volle esprimere forte condanna per le vergognose insinuazioni sessiste rivolte alla Scalise attraverso comunicati stampa e sconcertanti dichiarazioni espresse in consiglio comunale. In qualsiasi momento le donne amministratrici dovranno poter contare sul sostegno e la vicinanza di tutti i Sindaci appartenenti all’Anci di Basilicata, che intende proseguire nella sua attività volta a garantire la parità di genere in tutte le cariche pubbliche.

Di conseguenza, il Direttivo Anci discuterà i seguenti argomenti:

Parità di genere – Discriminazioni e Violenza sulle donne.