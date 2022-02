Agorà Pd Basilicata: “Regionalismo differenziato: opportunità per i territori o amplificatore di disuguaglianze?”

Si è tenuta stamattina, 12 febbraio 2022, su piattaforma online, l’Agorà organizzata dal Circolo PD di Pietragalla sul tema: “Regionalismo differenziato: opportunità per i territori o amplificatore di disuguaglianze?”

La riforma del titolo V della Costituzione, avvenuta nel 2001, ha messo in moto il “regionalismo differenziato”, che prevede la possibilità che leggi dello Stato riservino un trattamento particolare a singole regioni a statuto ordinario, distinguendoledalle altre. Difatti, si afferma nell’art. 116 co. 3 Cost. che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite alle regioni ordinarie interessate. Il rischio è che le finalità di chi chiede l’autonomia non sia di garantire con efficacia eguali condizioni di partenza, come vorrebbe l’art. 3 della Costituzione, ma ben più egoisticamente di evitare di rallentare chi è in vantaggio.

Di autonomia differenziata si è tornato di recente a parlare a proposito del Piano Strategico Regionale della Basilicata e del collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, annunciato dal Ministro Gelmini.

All’Agorà hanno partecipato in collegamento amministratori locali, parlamentari, sindacalisti e dirigenti di partito, oltre che diversi cittadini interessati.

Tra gli altri, gli interventi del Prof. Gianfranco Viesti, Ordinario di Economia Applicata presso l’Università di Bari, che ha tracciato un quadro storico dell’autonomia regionale negli ultimi venti anni, a partire dalla riforma del Titolo V della Costituzione, ed ha illustrato la necessità non più rinviabile di un tagliando per l’art. 117 Cost. ; quello del Segretario regionale del PD di Basilicata, Raffaele La Regina, che ha spiegato la finalità delle Agorà, luogo di confronto e dibattito democratico, aperto non solo agli iscritti al partito ma a tutta la società civile; e quello del Senatore Salvatore Margiotta, che ha assicurato la massima attenzione in aula sul tema ed ha lanciato la proposta di un tavolo tra le regioni meridionali sull’argomento, promosso e coordinato dal PD Basilicata. A moderare l’incontro Nicola Sabina, membro della Direzione regionale del PD e consigliere nazionale Anci.