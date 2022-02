Verso CMB Matera vs Ciampino Aniene, le parole di Andrès Santos￼

Torna la Serie A e torna anche il CMB che domenica 13 febbraio sfiderà al PalaErcole di Policoro il Ciampino Aniene, sesto in classifica con 22 punti e a soli due punti dal CMB a quota 24 punti e quarto in classifica. Gli avversari sono reduci dal recupero di campionato di mercoledì 9 febbraio contro il Pesaro e terminato 4-4. Il CMB si presenta al gran completo con l’esordio stagionale dell’atteso Santiago Basile e i nuovi acquisti. Il Ciampino sarà orfano dell’ex Wilde che dovrà scontare una giornata di squalifica. La presentazione del match nelle parole del numero 10 argentino Andrès Santos:

“Domenica finalmente si torna in campo dopo quasi due mesi di stop, è stata davvero lunga. La voglia di tornare in campo è tantissima e le gambe sono sicuramente un po’ bloccate. Abbiamo fatto una buona preparazione in questo periodo di pausa, speriamo di dimostrare in campo. Domenica sarà importante la distribuzione dei minuti in campo, questo permetterà più freschezza di gambe e di non abbassare l’intensità che è una caratteristica della squadra. Dobbiamo andare a giocare con la consapevolezza che ogni punto è importante. Per fortuna abbiamo una rosa lunga. Il Ciampino sta facendo una buona stagione, hanno dei giocatori forti nell’ uno contro uno e sicuramente dei giocatori esperti. Noi dobbiamo cercare di fare il nostro gioco, e sfruttare le occasioni davanti la porta”.

La partita sarà trasmessa in diretta su www.futsaltv.it, ingresso libero con offerta volontaria, è obbligatoria la prenotazione gratuita al seguente link

https://www.eventbrite.it/…/biglietti-partita-opificio…

Possesso Super Greenpass e obbligo di mascherina FFP2 all’interno dell’impianto.