MODRONE (SEL) SU ACCORDO CON FILCTEM CGIL

L’Amministratore Unico della Sel, Luigi Modrone, esprime viva soddisfazione per l’accordo quadro per la valorizzazione delle risorse umane, le politiche occupazionali e l’organizzazione del lavoro flessibile sottoscritto oggi con il segretario generale della Filctem CGIL Potenza, Francesco Iannielli.“Il testo, che potrà essere preso a riferimento per eventuali identici accordi con le altre sigle sindacali – spiega Modrone – prevede un confronto continuo per garantire pari opportunità, equa distribuzione di carichi di lavoro e responsabilità, tutele ante “Jobs act” e Smart Working post emergenziale. Nei prossimi mesi – aggiunge Modrone – la Sel sarà chiamata ad occuparsi di una serie di importanti questioni. Tra queste: la metanizzazione dei comuni lucani, il supporto energetico da fondi rinnovabili per Acquedotto Lucano, la gestione operativa per conto della Regione di 210 milioni di mq di gas a bocca di pozzo per l’attenuazione dei costi energetici. Ed ancora – sottolinea Modrone – guideremo bandi PNRR sull’efficientamento energetico, attueremo progetti per cogeneratori negli ospedali e costituiremo la prima comunità energetica a Calvello. Siamo soddisfatti di questo accordo perché solo grazie al pieno benessere lavorativo dei propri funzionari la Sel potrà raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati”.

