Vaccinazioni fascia 5-11 anni, Leone: “Basilicata tra le migliori”

“La Basilicata è la terza regione italiana per tasso di copertura vaccinale legato alla fascia 5-11 anni. Al momento il 19,3 per cento dei nostri ragazzi ha completato il ciclo vaccinale, mentre il 22,8 ha ricevuto almeno la prima dose”.È quanto dichiara l’assessore alla Salute della Regione Basilicata, Rocco Leone, commentando gli ultimi dati elaborati e diffusi da Gimbe.“Una notizia – aggiunge Leone – che conferma la sensibilità e il senso di responsabilità dei genitori lucani e al contempo fotografa l’impegno e la capacità organizzativa che stanno mettendo in campo le aziende sanitarie, i pediatri e tutti gli altri soggetti in prima linea nella gestione dell’emergenza sanitaria”.

