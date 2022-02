Ritorno in Sicilia in Sicilia per Marianella Bargilli e Pippo Pattavina  con Uno, nessuno e centomila 

In Sicilia hanno debuttato al Teatro Garibaldi di Giarre il 6 e 7 novembre scorso, in Sicilia hanno fatto molte repliche che hanno dato la possibilità al pubblico siciliano di poter applaudire questa riduzione dell’originale che vede sul palco solo cinque attori, oltre Pattavina e Bargilli che interpreta tutti i ruoli femminili, tre uomini che interpretano tutti quelli maschili.

Le musiche originali sono di Mario Incudine, la regia affidata ad Antonello Capodici.

E in Sicilia tornano con nuove date dopo il grande successo riscosso in giro per lo stivale, in particolare al Teatro Sociale di Brescia e a Roma al Teatro Quirino Vittorio Gassman dove lo spettacolo ha registrato il tutto esaurito.

“Non è un segreto che io sia particolarmente legata alla Sicilia – dichiara Bargilli- meta di tournée di spensieratezza, di vacanza, di indagini culturali, la adoro. È una terra forte bellissima accogliente con un pubblico abituato ad andare a teatro che è stato testimone del nostro debutto, che ci ha accolti da subito e ci ha portato fortuna. Tornarci con lo spettacolo ancora più rodato, non può che rendermi felice. In Sicilia -continua- abbiamo debuttato, adesso ci torniamo e ci chiuderemo anche la tournée”.

Tante le città che Uno, Nessuno e Centomila raggiungerà, tanti i teatri, tanti i palcoscenici per un opera che rappresenta il punto più alto della riflessione di Luigi Pirandello sulla società e l’individuo, l’essere e l’apparire, la natura e la forma da lui stesso definito “più amaro di tutti, profondamente umoristico, di scomposizione della vita”.



Uno, nessuno e centomila con Marianella Bargilli e Pippo Pattavina

Regia di Antonello Capodici

Musiche originali di Mario Incudine

Produzione Associazione progetto teatrando –

-ATA Carlentini

Ecco tutte le date della tournée

Febbraio

🔺12/13 Modica – Teatro Garibaldi Modica

🔺14/15 Capo D’Orlando – Teatro Rosso di San Secondo

🔺Dal 18 al 21 – Ferrara – Teatro Comunale di Ferrara

🔺22/23 Vicenza – Teatro Comunale Città di Vicenza

🔺24 Este – Este Teatro

🔺25 Cittadella – Teatro Sociale di Cittadella

Marzo

🔺 3 Cecina Teatro Comunale De Filippo – Cecina

🔺4/5/6 Faenza – Teatro Masini

Aprile

🔺23/24 Agrigento – Teatro Pirandello Agrigento.