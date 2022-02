Piccolo Teatro Comunale Valerio Cappelli, sabato 12 appuntamento con Oleander di Marco Bellochio

Continua sabato 12 febbraio la Stagione Teatrale, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Martina Franca in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese.

Al Piccolo Teatro Comunale Valerio Cappelli (ore 21) è in cartellone “Oleander” con la regia (e il testo) di Marco Bellocchio, brillante attore e regista di Martina, in scena insieme a Arianna Battilana e Luisa Casasanta. Una commedia in cui si intrecciano giochi di manipolazione, litigi continui, rifiuti, dispetti, tentativi di sabotaggio; una convivenza al massacro quella di Lui e Lei, attori di una relazione tossica che si tiene in piedi soltanto per abitudine e dipendenza emotiva. Tutto procede verso il baratro quando L’Altra, una donna libera da rapporti affettivi, entra parallelamente nelle loro vite.

La vendita dei biglietti per gli spettacoli al Piccolo Teatro Comunale Valerio Cappelli viene effettuata al botteghino del Piccolo Teatro Comunale Valerio Cappelli (Vico II Giuseppe Testa, 16 -ang. via Edmondo de Amicis) ogni mercoledì e venerdì dalle ore 18.00 alle 21.00. Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 080.4113121 – 328.4860906. Le vendite proseguono anche online su vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket.

Prezzo dei biglietti: primo settore € 15, Secondo settore € 12, last minute € 10. Per gli studenti di scuole e università € 8.

Per l’ingresso sono obbligatori il Green Pass valido secondo le normative vigenti e la mascherina FFP2 indossata correttamente.