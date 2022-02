Cammino di Basilicata”, incontro sabato a Melfi per il primo itinerario

Si terrà sabato a Melfi, nell’aula consiliare Nitti-Bovet a partire dalle 16, un incontro con gli amministratori locali, i rappresentanti dei parchi, gli operatori economici e le associazioni per confrontarsi sul primo itinerario del “Cammino di Basilicata”. Il progetto portato avanti dal Dipartimento regionale all’Ambiente e dal gruppo di lavoro del Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo dell’Università della Basilicata ha lo scopo di far conoscere i sentieri e gli antichi tracciati che attraversano la Basilicata a un turismo lento che ama immergersi nella natura.L’itinerario partirà da Melfi (con un primo tratto fino a Rionero) fino ad arrivare al Pollino e toccherà i cinque parchi della Basilicata.Dopo i saluti istituzionali affidati ai sindaci di Melfi, Giuseppe Maglione, di Rionero, Mario Di Nitto, e a Franco Pesce, commissario del Parco regionale del Vulture, interverranno per illustrare la rete di fruizione lenta dei paesaggi di Basilicata l’assessore regionale Gianni Rosa, la dirigente generale Liliana Santoro, la funzionaria Anna Abate e l’amministratore unico dell’Apt, Antonio Nicoletti.Seguirà l’intervento di Chiara Rizzi, docente dell’Unibas, che si soffermerà sul primo progetto pilota. La riunione è aperta, si invitano a partecipare tutti i soggetti economici e non che possono trovare in questo progetto un interesse specifico.

