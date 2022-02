PRONTO INTERVENTO MINORIDOMANI LA SIGLA DELLA NUOVA CONVENZIONE TRA IL COMUNEE LA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

Sarà siglato domani, giovedì 10 febbraio, alle ore 11, nella sala giunta di Palazzo di Città, il rinnovo del protocollo d’intesa con il quale l’assessorato al Welfare e la Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bari intendono proseguire l’esperienza dell’Unità di pronto intervento minori – PIM che consente di intervenire tempestivamente nei casi di abuso-maltrattamento, devianza, evasione dell’obbligo scolastico relativi a minori residenti o rintracciati nell’Ambito di Bari.All’incontro interverranno l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, il procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Bari Ferruccio De Salvatore, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Roberto Pennoni, il comandante della Polizia locale Michele Palumbo e l’equipe socio-educativa dell’Unità di pronto intervento minori.Sarà l’occasione per illustrare alla stampa il bilancio dei due anni di attività svolta dall’equipe interistituzionale impegnata in inchieste sociali sui minori a rischio segnalati alla Procura competente.

