Pnrr, Regione coinvolga anche il comparto del credito Chiesto un incontro a Sviluppo Basilicata

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un “intervento epocale”, un programma senza

precedenti per risorse e obiettivi che rappresenterà una grande opportunità per lo sviluppo della

Basilicata.

A breve il Governo nazionale riverserà a disposizione della Regione Basilicata l’importo di 7

milioni 262 mila euro che dovranno essere impiegati, nell’arco temporale 2022-2026, negli ambiti

della digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, rivoluzione verde e transizione

ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione,

salute.

In attesa della costituzione della “cabina di regia” da parte dell’Ente regionale che ci auguriamo

avvenga quanto prima per evitare la perdita di importanti risorse ed auspicando un rafforzamento

della macchina amministrativa degli enti locali (i comuni sono i principali beneficiari delle risorse

del Pnrr e per ottenere i fondi necessari a realizzare i vari progetti devono partecipare ai bandi

nazionali, presentare progetti, realizzare gli interventi nel rispetto delle leggi e rispettare gli

obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo), sorge il problema di come dovranno essere

“veicolate” queste somme sul territorio regionale.

Riteniamo che la risposta a quest’ultimo quesito sia abbastanza naturale considerato che la

Regione Basilicata gestisce in house, in qualità di socio unico, la società Sviluppo Basilicata,

deputata allo svolgimento di attività di valenza regionale per l’attuazione di programmi regionali,

nazionali e comunitari.

L’auspicio è che le risorse in arrivo potranno essere gestite ricorrendo a questo strategico quanto

unico presidio regionale e contribuire così anche alla crescita di questa società con la

specializzazione di nuove figure professionali anche perché la gestione delle somme in arrivo

incrementerebbe notevolmente la mole di lavoro.

Riteniamo che se gestite e distribuite in modo equo, l’utilizzo di queste risorse potrebbe senz’altro

rappresentare un punto di svolta per la Basilicata.

Su questo ed altri importanti temi i segretari generali del comparto del credito della Basilicata

Fisac/Cgil, First/Cisl e Uilca/Uil, chiederanno a breve un incontro con l’amministratore unico di

Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale, ritenendo che in questa fase sia essenziale interagire per il

bene comune con il coinvolgimento delle parti sociali del settore credito.

Potenza, 9 febbraio 2022

FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA

Il Segretario Generale Il Segretario Generale Il Segretario Generale

Arnaldo VILLAMAINA Bruno LORENZO Antonio CASTELLO