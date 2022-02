Fiera del cicloturismo, Rosa: Basilicata terra vocata al turismo lento￼

“La Basilicata è terra vocata al turismo lento”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Rosa, intervenendo on line alla conferenza di presentazione della Fiera del cicloturismo, prevista per sabato 12 e domenica 13 marzo 2022, presso la Fabbrica del Vapore di Milano.“Non è un caso – ha continuato l’assessore – che abbiamo aderito tramite l’Apt a questa interessante manifestazione in cui con il brand Ambiente Basilicata saremo presenti per far conoscere la nostra regione. La Basilicata ha tutte le condizioni per sviluppare un turismo a favore di chi vuole trascorrere giorni di vacanza immerso nella natura. Questo è un settore in crescita, rispetto al quale la nostra regione si presenta con un territorio variegato e può offrire percorsi interessanti. Oggi un’app lanciata dall’Apt guida chi vuole fare cicloturismo su 21 itinerari che toccano 81 borghi e 180 località. E ancora stiamo definendo il “primo cammino della Basilicata”, al quale ne seguiranno altri dedicati a chi vuole percorrere sentieri e antichi tracciati a piedi o in bicicletta. La Basilicata dei cinque parchi e dei due mari è una terra tutta da scoprire”.

