ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI GIOVANNI PALATUCCIDOMANI IL VICESINDACO ALLA CERIMONIA COMMEMORATIVA

Domani, giovedì 10 febbraio, alle ore 10.30, il vicesindaco Eugenio Di Sciascio parteciperà alla cerimonia organizzata dalla Questura di Bari per commemorare Giovanni Palatucci, il questore di Fiume ucciso il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento di Dachau, riconosciuto giusto tra le nazioni e Medaglia d’oro al merito civile per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei durante la seconda guerra mondiale.Alla cerimonia, che si svolgerà nel giardino Isabella d’Aragona, presso la targa in memoria di Giovanni Palatucci, parteciperanno il questore Giuseppe Bisogno, la prefetta Antonella Bellomo e una rappresentanza di alunni della scuola primaria Niccolò Piccinni di Bari.

Correlati