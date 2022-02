TAVOLO PARTECIPATIVO “LE OFFICINE DEL CASTELLO VOLANTE” A CORIGLIANO D’OTRANTO

Venerdì 11 febbraio alle 16:30 nel Laboratorio urbano giovanile Officina Agorà di Corigliano d’Otranto, gestito dall’ATS Khoralab, si terrà il secondo tavolo partecipativo del progetto “Le Officine del Castello Volante”, vincitore di “Fermenti in comune”. L’avviso pubblico dell’ANCI – Associazione nazionale comuni italiani, finanziato attraverso il Fondo Nazionale Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Nazionale, è dedicato a proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori. Durante l’incontro si discuteranno i dettagli dell’iniziativa proposta dal Comune di Corigliano d’Otranto in partnership con le Cooperative Coolclub e Bigsur, le associazioni Diffondiamo idee di valore e Art&Lab Lu Mbroia e la Pro Loco di Corigliano d’Otranto che coinvolgerà ragazze e ragazzi dai 20 ai 30 anni in attività di formazione su comunicazione, cinema e organizzazione di eventi culturali. Il progetto è stato uno dei 35 finanziati tra i quasi 500 candidati da piccoli comuni (sotto i 10mila abitanti). Info www.comune.corigliano.le.it.

