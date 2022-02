Studentato di Matera: in attesa dell’ennesimo annuncio i lavori sono ancora al palo

Ieri la Lega ha annunciato le presunte dimissioni dei suoi due assessori. Non è dato capire quando e se verrà formalizzato questo atto, perché è francamente complicato comprendere la ratio di certe mosse politiche. Proprio uno dei due assessori, Donatella Merra, in questi anni ci ha abituati ad una serie di annunci quasi sempre privi di concretezza. Uno su tutti è quello sullo studentato di Matera, sul quale la Merra, ha più volte controbattuto alle nostre richieste di chiarimenti sullo stallo dei lavori.

L’ultimo annuncio sullo studentato è datato ottobre 2021 e l’Assessore Merra, con tanto di giubilo annunciava ancora lo sblocco dell’opera e l’inizio dei lavori.Qualcosa deve essere andato storto perché, a tre mesi dall’annuncio della solerte componente della giunta (o ex?), come hanno ben evidenziato alcune testate in questi giorni, i lavori sono ancora fermi e lo scheletro dello studentato è ancora ben lontano dell’essere completato.Ovviamente la colpa non è del tutto imputabile alla Merra: su questo cantiere incompiuto parte della responsabilità andrebbe cercata nei procedimenti di affidamento dell’ appalto che, è del tutto evidente, non ha affatto centrato il suo obiettivo. Ci auguriamo che si metta fine agli annunci roboanti e si proceda al completamento di un’opera che potrebbe dare alla città di Matera un nuovo asset di sviluppo completamente in linea con quella che è stata la vocazione della città dei Sassi in questi anni.