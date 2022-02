Al Grande Albergo inaugurato il nuovo corso del partito di Calenda e Richetti nella nostra regione

Il Primo Congresso Regionale di Basilicata in Azione di sabato 5 febbraio ha sancito l’elezione a Segretario Regionale di Donato Pessolano, referente del partito dal 2019.

Il neo segretario, primo tra i lucani a seguire Calenda e Richetti in questa avventura politica, ha espresso la sua soddisfazione per questi due anni intensi fatti di lavoro e di ricerca: “Sono stati due anni densi di entusiasmo – afferma Donato Pessolano – abbiamo aperto tante sedi in Basilicata e sono in molti ogni giorno ad avvicinarsi alla nostra realtà. Tante le iniziative messe in atto, alle quali le istituzioni regionali hanno saputo rispondere con un silenzio assordante, dal canto nostro però abbiamo sempre continuato con caparbietà a chiedere incontri e tavoli di lavoro. Ciò che è certo è che ora in Via Verrastro non potranno più permettersi di tacere o non rispondere alle nostre richieste, Azione infatti cresce sempre di più acquisendo competenza e professionalità. Grazie alla mia famiglia per il suo sostegno costante e per perdonare spesso il tempo che sottraggo ad essa, ai miei collaboratori e a tutti i simpatizzanti. Da oggi si apre un nuovo corso e colgo l’occasione per augurare alla mia neo costituita segreteria un buon lavoro ”.

All’evento, oltre ai responsabili cittadini e ai simpatizzanti, hanno partecipato Mario Raffaelli, responsabile Nazionale Enti Locali, Francesco Summa, presidente Confindustria Basilicata, Raffaele Laregina, segretario Regionale PD, Giuseppe Moles, senatore e segretario regionale di Forza Italia, Vincenzo Tortorelli, segretario regionale Uil, Gaetano Fierro, segretario Grande Lucania, Angelo Summa, segretario regionale Cgil, Lucia Sileo, Commissione Donne Basilicata, Francesco Cannizzaro, segretario regionale Noi con l’Italia, Carlo Rutigliano, segretario regionale Articolo Uno, Nicola Scocuzza, segretario regionale Italia Viva, Mario Polese, vicepresidente Consiglio regionale Basilicata, Massimiliano Taratufolo segretario regionale regionale Più Europa, Livio Valvano, segretario regionale Psi, Giovanni Gatto, Pisticci in Azione, Leonardo Recchia, referente di Ferrandina in Azione, Marco Dimantova, vice presidente Venosa in azione, Vito di Trani, Pisticci in Azione, Pierpaolo Albiano, Potenza in Azione, Giacomo Reale, segretario provinciale di Potenza, Franco Mollica, Venosa in Azione, Angelo Antinori, Venosa in Azione e Anna Maria Quarato vice segretario di Azione per la provincia di Matera e l’iscritto Donato Covella.

“La caratteristica principale – continua il segretario di Basilicata in Azione – del nostro partito è quella di essere sempre attenti all’attualità. Come non fare riferimento al presidio dei lavoratori della Coopbox di Ferrandina. Quaranta lavoratori, quaranta famiglie messe in ginocchio. Che i sindacati e il nostro governatore possano battere i pugni sul tavolo aziendale e salvare questi posti di lavoro. Noi assieme a Ferrandina in Azione monitoriamo la situazione con preoccupazione. Siamo – conclude – attenti a tutte le restanti crisi aziendali sul nostro territorio, continueremo a controllare con costanza senza stancarci di difendere la sacralità del lavoro”