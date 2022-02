Salvatore Falabella e Pina Manzolillo

LAGONEGRO: NO alla demolizione della Scuola di Piazza della Repubblica.

L’Amministrazione Di Lascio candida la demolizione e ricostruzione della principale scuola di

Lagonegro al bando per l’utilizzo dei fondi del PNRR destinati all’edilizia scolastica.

L’ennesima scelta insensata quella di demolire una struttura adatta e funzionale che oggi accoglie numerose classi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado.

L’Amministrazione avrà pensato dove allocarle garantendo anche la presenza della palestra e dei locali per la refezione che ora sono in quel plesso?

Vogliamo far fare alla scuola la stessa fine del Palazzetto dello Sport?

Perché non candidare l’edificio dell’ex liceo di Via Napoli? Quello sì che avrebbe bisogno di adeguamenti strutturali e funzionali.

La Sindaca Di Lascio, dopo aver chiuso il plesso di Umberto I quando era Assessore qualche anno fa, ora passa alla demolizione di un altro plesso.

È inaccettabile che questa Amministrazione disponga del patrimonio del Comune come se non fosse dei cittadini e che immagini interventi così importanti senza consultarsi con la cittadinanza.

Correlati