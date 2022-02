Domenica giornata dedicata alle adozioni al canile comuna

Domenica 13 febbraio, dalle ore 9.30 alle 12.30, il canile comunale aprirà le porte per una mattinata dedicata alle adozioni dei cani e dei gatti ospiti.Prosegue anche il progetto “Dammi la zampa”, l’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale per sostenere l’adozione di cani e gatti anziani da parte di persone over 60.L’adozione agevolata consiste nel garantire a chi adotta, a carico del Comune di Brindisi, l’assistenza veterinaria e le provviste di cibo per l’animale anziano adottato.

