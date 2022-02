VALORIZZAZIONE DI VILLA MELLONE: LA PROVINCIA DI LECCE CONCEDE IL PIANO TERRA ALL’ITS PER L’INDUSTRIA DELL’OSPITALITÀ E DEL TURISMO ALLARGATO DI CUI E’ MEMBRO FONDATORE

Parola d’ordine: avviare un’attività di valorizzazione di Villa Mellone a Lecce. Con questo intento la Provincia di Lecce prosegue nell’impegno di regalare una nuova “vita” allo storico fabbricato che sorge in via San Pietro in Lama e ha così sottoscritto un “Contratto in uso di porzione dell’immobile di proprietà provinciale” a beneficio della Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Regionale della Puglia per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato”.

Con la sottoscrizione dell’atto, la Provincia di Lecce, che è membro fondatore della Fondazione, assegna in concessione all’ITS di Lecce, quale sede, la porzione posta al piano terra dell’immobile, di superficie complessiva pari a 450,72 mq.

L’immobile potrà essere oggetto di sole opere improntate alla conservazione e la destinazione d’uso è finalizzata alla realizzazione di un servizio di attività di formazione e laboratori musicali e per altri usi consentiti dalla normativa vigente in materia. I giardini restano di proprietà esclusiva della Provincia, che ne curerà la manutenzione; la Fondazione, previa richiesta, potrà farne un utilizzo programmato, compatibilmente con le esigenze prioritarie dell’Ente provinciale.

“In questo modo promuoviamo una fruizione della parte del piano terra che, finora, pur restaurata, ha avuto come unica funzione il parziale utilizzo come Archivio storico provinciale. La concessione all’ITS, che ha avanzato la proposta, consentirà un uso proficuo di questa parte dell’immobile”, dichiara il presidente Stefano Minerva.

“Villa Mellone è un edificio storico di rilevante pregio artistico ed architettonico che va adeguatamente valorizzato attraverso la promozione della sua conoscenza e mediante modalità di pubblica fruizione, compatibili con le esigenze di tutela. Con questo nuovo passo avanti prosegue il processo della sua valorizzazione, che sarà ulteriormente realizzato grazie al completamento del restauro del primo piano, per il quale la Provincia ha stanziato 500mila euro e il cui progetto è in fase avanzata di restauro”.

In questa direzione è andato l’ingresso della Provincia di Lecce nel novero dei membri fondatori della Fondazione “ITS”, che è stato approvato dal Consiglio Provinciale nel gennaio 2021, “nella prospettiva di una ricaduta positiva dell’immagine dell’Ente e del rafforzamento del suo ruolo istituzionale di attore delle politiche, sociali economiche e culturali, sul territorio”.

Una scelta fatta sia nella prospettiva del coinvolgimento della Provincia nella programmazione e progettazione delle attività culturali e formative promosse dalla Fondazione, sia nella logica del risparmio di risorse economiche, in considerazione dell’impegno della Concessionaria ad assumere interamente a suo carico le spese di manutenzione ordinaria dell’immobile oggetto della concessione.

“Provincia di Lecce e Fondazione Istituto Tecnico Superiore Regionale della Puglia per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato si pongono quali soggetti attivi nella qualificazione ed alta specializzazione del capitale umano della Puglia e del Salento, nell’area tecnologica del Turismo e beni culturali”, conclude il presidente Minerva.

Il contratto è stato sottoscritto per la Provincia di Lecce, da Dario Corsini, dirigente del Servizio Edilizia, Programmazione Rete Scolastica e Patrimonio della Provincia di Lecce, e per la Fondazione ITS, dal presidente Giuseppa Antonaci e dal direttore generale Oscar Walter Manzo Margiotta.

La concessione ha durata di 10 anni (rinnovabili per altri 10); il canone annuo è stabilito in circa 27mila euro. Sono, inoltre, a carico dell’ITS le spese di gestione e di manutenzione ordinaria dei locali affidati, nonché tutte le spese di adeguamento dei locali alle specifiche esigenze connesse alle attività che la Fondazione svolgerà.

Lecce, 7 febbraio 2022