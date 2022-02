DOMANI L’INCONTRO CONCLUSIVO AL MUSEO CIVICO

Domani, martedì 8 febbraio, a partire dalle ore 9.30, presso il Museo Civico, si terrà la presentazione pubblica delle nuove progettualità avviate dai Centri servizi per le famiglie dei Municipi III e IV nell’ambito del programma regionale Intesa Famiglie e della nuova normativa regionale su questa tipologia di servizi.Si tratta del secondo appuntamento pensato per informare cittadini, operatori e istituzioni interessate sulla nuova programmazione delle strutture del welfare e sulle principali novità introdotte.All’incontro, cui presenzierà l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, sono stati invitati a partecipare i presidenti dei Municipi, i rappresentanti della Regione Puglia, del Tribunale per i minorenni di Bari, del Centro Giustizia minorile di Puglia, del Provveditorato agli Studi di Bari, del Distretto socio-sanitario e del Consultorio.Dopo la presentazione seguirà un momento di confronto con i presenti.