LA PROFESSORESSA FLAVIA LECCISO NEL DIRETTIVO DELLA CONFERENZA NAZIONALE UNIVERSITARIA DEI DELEGATI ALLA DISABILITÀ

La professoressa Flavia Lecciso, docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione all’Università del Salento e Delegata del Rettore alle Politiche di inclusione, è stata eletta nel Direttivo della Conferenza Nazionale Universitaria dei delegati alla Disabilità (CNUDD).Costituita nel 2001, la Conferenza Nazionale Universitaria dei delegati alla Disabilità è un organismo che rappresenta la politica e le attività delle Università italiane nei confronti degli studenti con disabilità e con DSA – Disturbo specifico di apprendimento. La CNUDD punta a consentire lo scambio di informazioni ed esperienze tra le diverse università e condividere alcune linee di indirizzo per le attività di tutti gli Atenei, attivando tutti i servizi necessari a rendere operativa la normativa e cercando di rispondere nel modo più adeguato alle esigenze degli studenti con disabilità nel loro percorso formativo universitario.Assieme alla professoressa Lecciso, che ha assunto anche il ruolo di segretaria, sono stati eletti nel Direttivo della CNUDD i professori Alberto Arenghi (Università degli Studi di Brescia, Presidente), Giulia Bencini (Università Ca’ Foscari di Venezia), Luca Fanucci (Università di Pisa) e Fabio Ferrucci (Università degli Studi del Molise).Flavia Lecciso, laureata in Psicologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, insegna all’Università del Salento dal 2008. La sua attività di ricerca si concentra sullo sviluppo tipico e atipico nel ciclo di vita, con un approccio relazionale che considera il soggetto all’interno di reti sociali e affettive che influiscono sul suo sviluppo e sulla qualità della vita.«Credo fermamente nella possibilità di costruire reti e ponti tra individui, istituzioni e territori, al fine di sviluppare una cultura di valorizzazione di ciascun individuo», commenta Lecciso, «Il mio ingresso nella CNUDD è stato caratterizzato da uno scambio costante e continuo con colleghe e colleghi che, in diverse regioni italiane e partendo da ambiti disciplinari differenti, mi hanno arricchito offrendo posizioni e approcci multipli e interdisciplinari. Il nuovo direttivo si caratterizza proprio per un approccio multidisciplinare all’interno di una sostanziale armonia di vedute sulle prospettive presenti e future della CNUDD. Sono certa che saprà mettersi a servizio in modo proficuo della comunità universitaria italiana».

