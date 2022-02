Insieme per giocare con il calendario regionale UNICEF 2022

Donatella Parisi, la mamma di Veronica Nardiello, mi contatta su Messanger per chiedermi una copia del calendario #UNICEF Basilicata con il disegno di sua figlia. La invito a casa e papà, mamma e figlia arrivano puntuali alle 16,00 di domenica 6 febbraio 2022. Dopo aver scattato una foto di Veronica con il suo disegno e una di tutta la famiglia mi faccio raccontare cosa ha voluto raccomandare a noi grandi con il suo disegno.“ La mia maestra Rosa Scaringi ci ha letto in classe la lettera che Angela Granata, presidente regionale dell’UNICEF, ha mandato a tutte le scuole per invitare noi bambini a disegnare “Il Mondo che vogliamo: Diritti Infanzia, Adolescenza e Sostenibilità “ . La maestra ci ha spiegato quali sono i nostri diritti e io ho messo al primo posto nel mio disegno il diritto ad un mondo pulito. Voglio un mondo nel quale ci sia amore, un mondo pulito nel quale tutti i bambini possono giocare, andare a scuola senza dover lavorare. Voglio un mondo dove non ci sia la guerra, la violenza. Voglio un mondo di pace.”Angela Granata, nella lettera alle scuole scrive “ Il 2030 non è lontano, ci avviciniamo sempre più a quello che gli Scienziati hanno definito “il punto di non ritorno” per lo stato di salute del nostro pianeta Terra. L’Unicef dal 2019, si è impegnata nella sensibilizzazione e informazione sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile che dovrebbero essere raggiunti entro il 2030. Nel Giugno 2021 è stato inaugurato il Percorso didattico urbano, in v.le dell’Unicef a Potenza, dove sono stati installati 18 Pannelli Informativi relativi agli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030,realizzati da tutte le Scuole della Città di Potenza nell’a.s. 2019, per lo Sviluppo sostenibile e un Mondo migliore, a misura di Bambini e Bambine, che tutti insieme dobbiamo realizzare. “Dopo aver incontrato la classe IV B di Bella, la visita della famiglia Nardiello è la seconda tappa di questo mio tour sul calendario UNICEF Basilicata 2022. Invito tutte le scuole della provincia di Potenza, le scuole di Avigliano, Filiano, Muro Lucano, Baragiano, Balvano, Rionero, Potenza, Lauria, Villa D’Agri, Moliterno,Pietragalla, Palazzo San Gervasio, Lavello,Atella, Laurenzana….che hanno i loro disegni nel calendario a contattarmi. Abbiamo il dovere di conoscere cosa i bambini e gli adolescenti delle scuole di Basilicata chiedono a noi “grandi” per costruire un mondo migliore, a misura di bambino.

