Coopbox Ferrandina. GN Basilicata: sfruttano le nostre risorse per poi lasciare inquinamento, disoccupazione e povertà

Dopo solo pochi mesi dall’acquisizione della Società Coopbox, il gruppo Happy decide di chiudere definitivamente lo stabilimento di Ferrandina, lasciando a casa circa 40 operai. Secondo alcuni, l’acquisto dell’azienda si è rivelato una pura strategia per assicurarsi l’intero portafoglio clienti che da tempo la Coopbox serviva.

È assurdo pensare che la logica della massimizzazione del profitto incida così tanto sul valore del lavoro, ovvero fonte di sostentamento e dignità sociale per i lavoratori e le loro famiglie. Ancora una volta si assiste allo “sfruttamento” delle nostre risorse da parte di imprese esterne con maggiori competenze e capacità, soprattutto di accesso ai mercati, ma senza cura della nostra regione e dei tanti lavoratori lucani.

Eppure, l’azienda si vanta di basare il proprio business su tre pilastri: servizio, persone e sostenibilità. Si parla di rendere partecipe ogni persona all’interno del gruppo e ciò dovrebbe essere valido anche in decisioni drastiche come questa. In riferimento al pilastro della sostenibilità, questo può essere un punto di forza per rilanciare lo stabilimento nell’ottica della c.d. transizione ecologica, molto discussa all’interno del PNRR. La Valbasento rappresenta una delle aree più produttive della regione, dove la presenza di grandi industrie ha permesso la creazione di manodopera altamente specializzata.

È quindi necessario attuare un piano di rilancio in modo da includere lo stabilimento in un progetto industriale più ampio anche in previsione della realizzazione di un Hub logistico proprio a Ferrandina.

A nome di GN Basilicata esprimiamo tutta la nostra vicinanza ai lavoratori della Coopbox e alle loro famiglie. Siamo convinti che solo le imprese interne possono contribuire allo sviluppo della nostra regione e pertanto bisogna sostenerle con azioni che puntino al loro riammodernamento e al loro posizionamento sul mercato. Siamo stanchi di vedere grandi gruppi che sfruttano le nostre risorse per poi lasciare inquinamento, disoccupazione e povertà senza alcuna prospettiva per le giovani generazioni.

Gioventù Nazionale Basilicata