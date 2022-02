Nell’ambito della programmazione culturale 2022, Onyx Jazz Club Matera presenta la I edizione della Borsa di Studio Antonio “Toni” Strammiello. L’Associazione Onyx Jazz Club Matera, con il patrocinio del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo dell’Università della Basilicata e la collaborazione scientifica del Laboratorio città-natura della stessa Università, indice un concorso per una borsa di studio riservata a neo laureati (laureati da almeno un anno) in architettura presso l’ateneo lucano.La borsa di studio ha un duplice obbiettivo: sostenere i giovani architetti che si sono formati nella Città dei Sassi; valorizzare il ruolo che l’arch. Strammiello ha avuto nell’elaborazione di quella visione da cui ha avuto origine il progetto architettonico e culturale “Casa Cava”.A oltre 20 anni dalla prematura scomparsa dell’arch. Strammiello il recupero e la rifunzionalizzazione di Casa Cava sono ormai un fatto acquisito, tuttavia risulta ancora inattuata la sua trasformazione in centro di produzione culturale. A partire da queste considerazioni l’Onyx Jazz Club vuole rendere il giusto tributo a uno dei suoi soci fondatori, già vicepresidente dell’associazione e redattore del primo progetto Casa Cava, sostenendo giovani architetti che si vogliano impegnarsi nella valorizzazione e promozione del patrimonio materiale e immateriale del paesaggio lucano.La conferenza stampa di presentazione della Borsa di Studio Antonio “Toni” Strammiello – I edizione è programmata per martedì 8 febbraio 2022 ore 11:00 presso l’auditorium Casa Cava, Matera. Tutta la stampa è invitata.

