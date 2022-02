9 febbraio scopertura busto Giulio Cesare Vanini

Mercoledì 9 febbraio 2022, alle ore 10 nell’edificio 5 del complesso Studium 2000 dell’Università del Salento (via di Valesio, Lecce – primo piano), è in programma l’inaugurazione di un busto bronzeo dedicato al filosofo salentino Giulio Cesare Vanini, nato a Taurisano nel 1585 e annoverato tra i protagonisti della nascita del pensiero moderno europeo. Realizzato dallo scultore taurisanese Donato Minonni, il busto sarà scoperto simbolicamente nel giorno dell’anniversario della morte del filosofo, che fu bruciato per ateismo a Tolosa il 9 febbraio 1619, quando aveva da poco compiuto 34 anni.La cerimonia, introdotta e moderata dal professor Domenico Fazio, docente di Storia della filosofia all’Università del Salento, si aprirà con i saluti del Rettore Fabio Pollice. Interverranno l’autore del busto, il Direttore emerito della Biblioteca “Nicola Bernardini” di Lecce Alessandro Laporta, che ha recentemente scoperto un’edizione sconosciuta del “De admirandis”, l’opera più famosa di Vanini, e il Vicepresidente del Centro Internazionale di Studi Vaniniani Mario Carparelli, il quale presenterà il volume che raccoglie gli atti del convegno “Giulio Cesare Vanini: dal Salento all’Europa”, tenutosi a Lecce il 12 dicembre 2019.L’Università del Salento vanta una tradizione di studi vaniniani ultrasessantennale, avviata da Antonio Corsano e portata avanti da Giovanni Papuli e dalla sua scuola.Lecce, 7 febbraio 2022

