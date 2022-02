FOGGIA – Sulle pedane del Palazzetto della Scherma di Via Baffi, con l’organizzazione del Circolo Schermistico Dauno, la seconda prova interregionale Under 14 disputata sabato 5 e domenica 6 febbraio ha visto la partecipazione di dodici società pugliesi, due lucane, una molisana ed una calabrese per 129 partecipanti in totale.

Nel fioretto si sono messi particolarmente in luce gli atleti della Basilicata: nella categoria Giovanissimi, in particolare, si è imposto Luigi Garramone della Schermistica Lucana Potenza che in finale ha avuto la meglio sul compagno di club Domenico Telesca col punteggio di 10-5. Al terzo posto, a pari merito con Lorenzo Gallorini della Virtus Scherma Salento, un altro atleta potentino e cioè Gabriele Della Croce, fermato in semifinale da Garramone per 10-3.

Nell categoria Ragazzi/Allievi secondo posto per Giandomenico Nardozza della Schermistica Lucana Potenza, superato in finale per 15-7 da Michelangelo Ottomanelli del Club Scherma Bari. Sul podio, al terzo posto ex aequo con Francesco Florio del Club Scherma Bari, un altro atleta lucano: Francesco Casamassima del Circolo Schermistico Matera, che in semifinale si è arreso a Nardozza col punteggio di 15-3. Nella stessa gara da segnalare anche il quinto posto di Eugenio Lops ed il sesto di Carlo Demauro, entrambi del Circolo Schermistico Matera, e l’ottavo di Domenico Fusco della Schermistica Lucana Potenza.

SECONDA PROVA INTERREGIONALE UNDER 14 – FIORETTO GIOVANISSIMI – Foggia, 5 febbraio 2022

Finale

Garramone (Schermistica Lucana Potenza) b. Telesca (Schermistica Lucana Potenza) 10-5

Semifinali

Telesca (Schermistica Lucana Potenza) b. Gallorini (Virtus Scherma Salento) 10-6

Garramone (Schermistica Lucana Potenza) b. Della Croce (Schermistica Lucana Potenza) 10-3

Classifica (4): 1. Luigi Garramone (Schermistica Lucana Potenza), 2. Domenico Telesca (Schermistica Lucana Potenza), 3. Gabriele Della Croce (Schermistica Lucana Potenza) e Lorenzo Gallorini (Virtus Scherma Salento).

SECONDA PROVA INTERREGIONALE UNDER 14 – FIORETTO RAGAZZI/ALLIEVI – Foggia, 5 febbraio 2022

Finale

Ottomanelli (Club Scherma Bari) b. Nardozza (Schermistica Lucana Potenza) 15-7

Semifinali

Nardozza (Schermistica Lucana Potenza) b. Casamassima (Circolo Schermistico Matera) 15-3

Ottomanelli (Club Scherma Bari) b. Florio (Club Scherma Bari) 15-12

Quarti di finale

Nardozza (Schermistica Lucana Potenza) b. Fusco (Schermistica Lucana Potenza) 15-5

Casamassima (Circolo Schermistico Matera) b. Demauro (Circolo Schermistico Matera) 14-6

Florio (Club Scherma Bari) b. Lops (Circolo Schermistico Matera) 15-6

Ottomanelli (Club Scherma Bari) b. Cafagno (Club Scherma Bari) 15-13

Classifica (13): 1. Michelangelo Ottomanelli (Club Scherma Bari), 2. Giandomenico Nardozza (Schermistica Lucana Potenza), 3. Francesco Casamassima (Circolo Schermistico Matera) e Francesco Florio (Club Scherma Bari), 5. Eugenio Lops (Circolo Schermistico Matera), 6. Carlo Demauro (Circolo Schermistico Matera), 7. Samuele Cafagno (Club Scherma Bari), 8. Domenico Fusco (Schermistica Lucana Potenza).



