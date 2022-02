Fanelli: buon cibo lucano protagonista a Sanremo con tre lady chef￼

I piatti della nostra terra, cucinati dalle sapienti mani di tre lady chef lucane della Federazione Italiana cuochi, conquisteranno gli ospiti di Casa Sanremo, in occasione della serata finale del Festival della canzone italiana.Si tratta di Patrizia Viola, referente regionale delle lady chef, assieme a Carmela Rinaldi e Maria Carmela Tarantino. Piatto principale del menù lucano saranno gli strascinati con peperoni cruschi di Senise. “Casa Sanremo è il luogo di aggregazione per tutti i giornalisti, gli artisti e gli addetti ai lavori che confluiscono ogni anno nella cittadina ligure per il Festival della canzone italiana. Un luogo dove la cucina regionale la fa da padrona. Preparando cibi genuini con prodotti del territorio – commenta il vicepresidente e assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Francesco Fanelli – le nostre lady chef delizieranno il palato dei tanti ospiti presenti e faranno conoscere al mondo gli ottimi piatti della nostra tradizione”.

Correlati