“NARCISO 2020” domenica 6 febbraio Massafra (TA) Teatro Comunale

“La fascinazione per se stessi può essere fatale.”Per la stagione di teatro contemporaneo “Légami”, a cura del Teatro delle Forche, domenica 6 febbraio 2022, alle ore 18, nel Teatro Comunale “Nicola Resta” di Massafra (TA), il Teatro dell’Altopiano porta in scena un’anteprima dello spettacolo “NARCISO 2020 – Ovvero la vera storia di un giovane dei nostri tempi”.Con Edoardo Epifani, Adriano Basile, Renza De Cesare e Salvatore Laghezza. Musiche Gabriella Wöller. Aiuto regia Claudio Raimondo. Regia Carlo Formigoni. “La bellezza di Narciso contiene una trappola mortale: la fascinazione per se stessi può essere fatale.Il narcisista è colui che perde la propria vita nell’infatuazione esaltata, ma sterile, per la propria immagine. Questa è la follia mortale che il nostro tempo ha elevato a nuovo comandamento sociale.Il nostro spettacolo si basa su un recente fatto di cronaca che induce a porci fondamentali domande su tabù infranti.”Prenotazione obbligatoria al numero 3246103258. Ticket 10 euro. Massafra (TA) – Teatro Comunale “Nicola Resta” (Piazza Garibaldi).Accesso in teatro con Green Pass, valido secondo le normative vigenti, e con mascherina FFP2.Al termine della messa in scena, incontro-dibattito con lo psicologo psicoterapeuta Francesco Maggiore, specializzato in Psicologia Transpersonale.L’evento rientra in “Passi Sospesi”, progetto del Teatro delle Forche sostenuto dal fondo regionale “FSC 14-20: Patto Per La Puglia. Interventi Per la Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali e per la Promozione del Patrimonio Immateriale. Custodiamo la Cultura in Puglia 2021 – Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali” e dal Comune di Massafra

