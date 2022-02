IMPORTANTE RICHIAMO MATTARELLA SU INFORMAZIONE LIBERA: SOLO M5S SI ALZA IN PIEDI E APPLAUDE

Ieri, durante il suo discorso di fronte al Parlamento in seduta comune nell’Aula di

Montecitorio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto porre l’attenzione

sull’importanza di garantire ai cittadini un’informazione libera e indipendente. Un passaggio

che chiama in causa direttamente quei partiti, autori da decenni di una occupazione

selvaggia del servizio pubblico, che svilisce il pluralismo e l’autonomia dell’informazione.

Di fronte a queste fondamentali parole pronunciate dal Presidente Mattarella, solo il M5S si

è alzato in piedi ad applaudire, dando una visione plastica che conferma come in questi anni

soltanto il Movimento 5 Stelle ha dimostrato di voler realmente risolvere questo problema. Le

nostre battaglie però, non sono ancora vinte, a causa del forte ostruzionismo della vecchia

classe politica: ne è un esempio la recente vicenda delle nomine Rai. Continueremo a

batterci per un’informazione libera: la nostra proposta di riforma del servizio pubblico è sul

tavolo, adesso è il momento di discuterla e approvarla al più presto.

I partiti dimostrino responsabilità e senso delle istituzioni e rispondano alla chiamata del

presidente Mattarella.

