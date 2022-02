La dotazione finanziaria è pari a 2.300.000 euro. C’è tempo fino alle 17 di venerdì 18 marzo 2022 per presentare le domande di sostegno sul portale SIAN

È stato pubblicato sul supplemento ordinario del Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 7 del 03/02/2022 il bando di selezione relativo alla Misura 3 – Sottomisura 2 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”, con una dotazione finanziaria pari a 2.300.000 euro. C’è tempo fino alle 17 di venerdì 18 marzo 2022 per presentare le domande di sostegno sul portale SIAN; inoltre, entro le 17 di venerdì 25 marzo 2022 il richiedente dovrà candidare la domanda sulla piattaforma informatica SIA-RB.“Considerata l’esigenza di dare ulteriore impulso alle attività di informazione e promozione, anche in vista della ripresa post pandemica – spiega il vicepresidente e assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Francesco Fanelli – abbiamo ritenuto opportuno attivare un terzo bando per la suddetta sottomisura che consenta di ampliare la platea dei potenziali beneficiari. L’obiettivo è migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”.Il bando è rivolto alle associazioni di agricoltori, anche di tipo temporaneo o di scopo. Il contributo erogato in conto capitale è pari al 70% del costo totale delle spese ammesse. Non saranno ammessi programmi il cui costo complessivo sia inferiore a 15mila euro. Tra le azioni da realizzare sono previste pubblicazioni e prodotti multimediali concernenti i sistemi di produzione, diffusione di eventi, iniziative, progetti, dibattiti, realizzazione e sviluppo di siti web, organizzazione di incontri con i consumatori e workshop tra operatori (seminari divulgativi, educational tour, degustazioni), partecipazione a fiere, mostre ed altri eventi e diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti dei regimi di qualità.