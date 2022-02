BASILICATA, LEONE: “CHIRURGIA PEDIATRICA A MATERA”

“La pandemia ha messo a dura prova tutto il sistema sanitario nazionale e ovviamente anche quello della nostra regione. Ma adesso è il momento del rilancio: presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera saranno attivati i servizi di chirurgia internistica pediatrica, di ortopedia pediatrica, di oftalmologia pediatrica e di otorinolaringoiatria pediatrica. È un grande segnale per tutta la provincia di Matera, nell’ottica di erogare sempre migliori e nuovi servizi ai pazienti e alle famiglie della Basilicata. L’attenzione verso i più fragili è da sempre al centro dell’attenzione di questa Giunta regionale, penso solo alla vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni, dove la Basilicata è al 4° posto a livello nazionale, come ha rilevato proprio ieri la fondazione GIMBE”. Lo afferma in una nota l’Assessore alla Salute della Regione Basilicata, Rocco Leone.

