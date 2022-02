Primo Congresso Regionale di Basilicata in Azione

Tutto pronto sabato 5 febbraio dalle ore 15.00 presso il Grande Albergo per l’elezione del Segretario RegionaleBasilicata in Azione è ad un passo dal suo Primo Congresso Regionale. Sabato 5 febbraio, dalle ore 15.00 in poi, presso il Grande Albergo si terrà infatti l’elezione del Segretario Regionale. La lista presentata è quella capitanata da Donato Pessolano, primo lucano a seguire Calenda e Richetti in questa nuova avventura politica. L’incontro, che si svolgerà in ottemperanza alle norme vigenti in materia di protezione contro il Covid19, vedrà la partecipazione dei neo eletti Segretari Provinciali di Potenza e Matera Giacomo Reale e Silvio Mostacci, delle autorità civili e politiche invitate e di tutte le sigle sindacali.“Sono state davvero tante – afferma Pessolano, coordinatore regionale di Basilicata in Azione – le soddisfazioni per questi primi anni passati insieme. Tante le sedi aperte in tutta la regione, molti i simpatizzanti che ogni giorno chiedono di essere parte attiva della nostra squadra. In due anni abbiamo fatto innumerevoli proposte alla politica lucana mettendo sul piatto la nostra concretezza, condivisione e tanta competenza. Le risposte purtroppo non sono arrivate da Via Verrastro ma poco male, le persone hanno compreso che stiamo lavorando bene. Sabato sarà un momento speciale per noi di Azione è solo l’inizio della sua nuova fase”.Donato Pessolano è un imprenditore potentino nel settore Automotive, lavoro che gli ha permesso di conoscere nel profondo il territorio lucano. Ha un bambino e anche per lui, per il suo futuro, continua ad immergersi con passione nel suo impegno politico. Ha avuto l’onore di essere consigliere generale della Fondazione Banco di Napoli ed attualmente ricopre la carica di consigliere di amministrazione, è stato inoltre membro del direttivo del gruppo giovani Confindustria Basilicata. Ha dedicato gran parte della sua formazione al Marketing e alla gestione manageriale con il conseguimento di numerosi master e corsi specifici. Sin dalla prima ora ha deciso di seguire Carlo Calenda in questa nuova avventura. Fondamentale per Pessolano è entrare in contatto con persone che lavorano per un’Italia forte, aperta e liberale. In Azione ha trovato tutto questo.Appuntamento sabato 5 febbraio dalle ore 15 presso il Grande Albergo di Potenza.

Greenpass e mascherina FFP2 obbligatori.