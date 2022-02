Il giovane pianista pugliese Giuseppe Greco

con l’Orchestra Magna Grecia diretta dal M° Luigi Piovano

Dopo il successo degli Extraliscio, con un programma che ha entusiasmato il pubblico grazie al cortocircuito tra la tradizione della musica romagnola, con la musica sinfonica e l’elettronica, la stagione 2022 dell’Orchestra della Magna Grecia prosegue con un nuovo straordinario appuntamento, in programma venerdi 4 febbraio, ore 21.00, all’Auditorium “Cava del Sole” di Matera. Nell’occasione, l’Orchestra della Magna Grecia sarà diretta dal Maestro Luigi Piovano, che ha svolto in questi anni con entusiasmo, passione, competenza e dedizione il suo incarico di “Direttore principale” dell’istituzione orchestrale della Magna Grecia. Dal prossimo mese di ottobre, tale incarico sarà affidato al Maestro Gianluca Marcianò, che sta già delineando la traiettoria artistica da compiere con la OMG nel prossimo triennio.Il concerto di Venerdi 4 febbraio, ottavo appuntamento della stagione 2021/2022, vedrà Giuseppe Greco, giovane e talentuoso pianista pugliese, eseguire il concerto per pianoforte e orchestra in La minore di E. Grieg.“La ricchezza della nostra stagione– ha commentato Piero Romano, direttore artistico OMG – ci offre la possibilità di proporre eventi tra loro molto diversi ed eterogenei, per gusto e per programma musicale. Inoltre, siamo anche molto attenti a valorizzare le espressioni musicali più talentuose espresse dal panorama nazionale ed internazionale, come Giuseppe Greco, oggi docente del Conservatorio “E.R. Duni” di Matera, che suonerà questo concerto di Grieg tanto impegnativo tecnicamente quanto suggestivo musicalmente”.Giuseppe Greco, classe 1990, diplomatosi a soli 15 anni con lode e menzione d’onore, perfezionatosi con lode all’Accademia Santa Cecilia di Roma a 19 anni, premiato in molti concorsi internazionali, docente di pianoforte al Conservatorio “E.R. Duni” di Matera: sarà lui, dunque, a cimentarsi con il Concerto per pianoforte e orchestra in La minore (op. 16), unico concerto per strumento solista e orchestra completato da Edvard Grieg, composto dal compositore norvegese nel 1868, intriso di richiami alla musica popolare norvegese e spesso paragonato al Concerto per pianoforte di Schumann, autore che influenzò fortemente lo stile di Grieg.Completa il programma del concerto la Sinfonia K. 297 di W.A. Mozart, meglio conosciuta come la sinfonia “Parigi”, perché composta nel 1778 proprio nella capitale francese. Il concerto “VIRTUOSISTICAMENTE” è l’ottavo appuntamento della stagione 2021/2022 dell’Orchestra della Magna Grecia, realizzato in collaborazione con il Comune di Matera, insieme con Ministero della Cultura, Regione Basilicata e l’Auditorium Cava del Sole. Prezioso, come sempre, il supporto delle realtà imprenditoriali che scelgono di affiancare l’offerta culturale proposta dall’OMG: BPER (main sponsor), Bolletta-ok, Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, ItalCementi, IP Fratelli Gaudiano, Cantine Varvaglione, Archinnova, Calia Italia, Divella Supermercati.

Posto unico: 10 euro. Obbligatori green pass e mascherina Ffp2.

Il concerto avrà una durata complessiva di circa 60 minuti.

Info: Orchestra della Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420, 392.9199743).