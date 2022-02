DELEGAZIONE COREANA OSPITE A PALAZZO DI CITTÀ STAMATTINA L’INCONTRO CON IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO CULTURALE COREANO

Questa mattina, a Palazzo di Città, l’assessora alle Culture e Turismo Ines Pierucci, insieme al vicesindaco Eugenio Di Sciascio e a Nancy dell’Olio, esperta di attività di pubbliche relazioni internazionali per i Pugliesi nel Mondo per Pugliapromozione, ha incontrato una delegazione coreana guidata dal direttore dell’Istituto Culturale Coreano Choong Suk Oh.“È stato un incontro molto cordiale – commenta Ines Pierucci -, nel corso del quale abbiamo discusso della possibilità di aprire un ponte ideale tra la nostra terra e la Corea, che negli ultimi anni, complici anche le produzioni culturali – in primis cinematografiche e musicali – è entrata di diritto nel nostro immaginario, specie dei più giovani. Per questo, insieme, vorremmo organizzare per la prossima primavera una manifestazione dedicata alla cultura di questo straordinario Paese. Ringrazio Nancy dell’Olio che, nel suo ruolo di ambasciatrice della Puglia nel mondo, ha favorito questa nuova preziosa opportunità di scambio e conoscenza per la nostra città”.

Correlati