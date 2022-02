CIFARELLI PD: SULLA BIBLIOTECA “STIGLIANI” DI MATERA DAL PRESIDENTE BARDI SOLO GIOCHI DI PRESTIGIO￼

La modalità con la quale il Presidente Bardi ha affrontato la vicenda relativa alla Biblioteca provinciale “Tommaso Stigliani” di Matera provoca sconforto e allo stesso tempo qualche sorriso (amaro). E’ quanto dichiara il capogruppo PD in Consiglio Regionale Roberto Cifarelli. I toni trionfalistici, per la verità non nuovi, con cui ha comunicato la soluzione al “problema”, creato da lui medesimo, inducono a riflettere sulla inconsapevolezza della sua azione amministrativa.E’ utile ricordare una verità per alcuni ovvia e per altri meno. L’approvazione di alcuni provvedimenti – aggiunge l’esponente Dem – non è un hobby senza conseguenze per la comunità, ma al contrario, può determinare effetti avversi che affannosamente si è costretti a correggere.Questo è il caso delle risorse economiche dapprima destinate alla Provincia di Matera e utilizzabili esclusivamente per il trasporto pubblico e, successivamente, sulla spinta dell’indignazione popolare, la stessa risorsa pari a 1.400.000,00 euro magicamente svincolata e quindi utilizzabile anche a favore della Biblioteca “Stigliani” di Matera.Questo modo di fare che ricorda il gioco delle “tre carte “, dove l’astuto prestigiatore fa apparire e scomparire la carta giusta, alla lunga caratterizza l’identità amministrativa di taluni e, tra breve, non vorremmo ritrovarci con un novello mago Otelma della politica.Resta da capire come e quando verranno pagati gli oneri del trasporto pubblico locale precedentemente previsti.Dunque una domanda al Presidente Bardi, conclude Roberto Cifarelli: se tutto era così semplice perché ha determinato tutta questa confusione e preoccupazione nei cittadini della Provincia di Matera che hanno dovuto reagire con manifestazioni pubbliche per difendere la Biblioteca Tommaso Stigliani?

