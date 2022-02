Bardi: “Messaggio Mattarella è speranza per tutti gli italiani”￼

Un discorso alto, di grande profondità, che ha messo in evidenza un elemento che troppo spesso tendiamo a dimenticare: “L’Italia è un grande paese”, ha ribadito il Presidente Mattarella. Questa non è solo una considerazione, ma anche una responsabilità che tutti noi rappresentanti delle Istituzioni dobbiamo onorare con il massimo impegno e la totale dedizione”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, presente oggi a Roma per il giuramento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“C’è poi un altro passaggio a mio avviso cruciale: una democrazia che funziona è una democrazia che decide. E le decisioni devono essere tempestive, dati questi tempi così veloci che stiamo vivendo e anche per evitare che modelli autocratici di governo possano sembrare più “efficienti”: un’illusione che non possiamo permetterci. In questo contesto, cruciale è il ruolo delle autonomie, con il loro pluralismo che rafforza il senso di apparenza, l’unità nazionale e la collaborazione tra i vari livelli di governo, come abbiamo dimostrato durante questa pandemia, che ha visto le regioni come attrici protagoniste, pensiamo solo alla campagna vaccinale. Il nostro obiettivo è costruire, giorno dopo giorno, un’Italia più moderna. E il discorso del Presidente Mattarella è tutto rivolto a questo futuro, che finalmente – dopo due anni di pandemia – oggi riusciamo finalmente a intravedere. Un discorso di speranza per tutti gli italiani”, conclude Bardi.