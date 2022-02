AVVISO DI SELEZIONE INTERNA DI N.1 DIRETTORE OPERATIVO DI ACQUEDOTTO LUCANO SPA”

I Segretari Regionali FEMCA-CISL Francesco Carella e UILTEC-UIL Giuseppe Martino a seguito della comunicazione del 01/02/2022 (riportato nelle testate giornalistiche) sono stati convocati e ricevuti in data 02/02/2022.Le Segreterie, nel rispetto dei ruoli con la massima disponibilità e trasparenza, hanno chiesto la sospensione del bando al fine di valutare una organizzazione aziendale totale. Nell’incontro i vertici aziendali hanno confermato di procedere a quanto pubblicato imponendo la propria posizione dominante.Le Segreterie avendo un ruolo istituzionale di tutela di tutti i lavoratori, pur riconoscendo che la riorganizzazione è prerogativa prettamente aziendale, non hanno condiviso l’imposizione aziendale.Nelle prossime ore le Segreterie avvieranno delle azioni al fine di tutelare tutti i lavoratori nei seguenti modi:Richiesta di incontro al Presidente della Giunta Regionale in qualità di socio maggioritario;Segnalazione agli Organi Esterni competenti se le procedure sono state effettuate nel rispetto delle regole e leggi;Assemblee su tutto il territori al fine di verificare se vi sono le condizioni per un eventuale stato di agitazione, considerato che il passato insegna che le organizzazioni di Acquedotto Lucano SPA sono sempre iniziate dai vertici senza considerare la base, ciò è confermato che dall’insediamento dell’Amministratore sono passati 7 mesi.

Potenza, 03/02/2020