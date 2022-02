Pisticci. Consenso Civico: Stato di pericolosità della S.P. Pozzitello-San Basilio.

Consenso civico ritiene opportuno segnalare a chi di competenza lo stato di pericolosità della S.P. Pozzitello-San Basilio, strada di collegamento tra le comunità di Pisticci e di Marconia, ma soprattutto collegamento di entrambe le cittadine alla SS106.

Se la SS 407-Basentana è ritenuta da tutti una roulette russa, la S.P. Pozzitello/San Basilio lo sta diventando e il suo tasso di pericolosità cresce giorno dopo giorno.

Troppo pochi gli interventi di messa in sicurezza, gli ultimi interventi degni di nota risalgono all’Aprile 2016, interventi che tra l’altro non riguardarono in alcun modo la sicurezza nella percorribilità ma bensì riguardarono una migliore disciplina delle acque piovane, da allora solo qualche colata di asfalto in qualche tratto.

Ai proclami seguano le azioni, il Nostro Territorio comunale ha bisogno urgente di interventi seri che possano porre rimedio alla grave pericolosità dell’arteria provinciale stessa.

Lo spirito polemico non ci appartiene, ma ci appartiene un forte senso di responsabilità verso tutti i cittadini che rappresentiamo, e li rappresenteremo in qualsiasi consesso senza preservare dalla polemiche le bandiere dei vari partiti che ci vedono vicini o lontani politicamente parlando.

Questo territorio merita di più, e noi siamo e saremo in prima linea a difendere i diritti di 2 grandi comunità.

Inoltre con la presente siamo a segnalarvi alcuni degli interventi necessari che potrebbero essere eseguiti con immediatezza, senza grandi progetti, ma che, nell’immediato abbasserebbero il tasso di pericolosità dell’arteria provinciale:

• Ripristino della pubblica illuminazione in prossimità degli incroci più importanti;

• Ripristino dei guard-rail in più punti della S.P.;

• Eliminazione di un dosso stradale in prossimità di Centro Agricolo, provocato da innalzamento radicale di un albero ubicato a ridosso della Provinciale;

• Ripristino della sede stradale in Località “Fosso Varre”;

• Segnalazione adeguata con segnaletica orizzontale e verticale degli incroci e delle rotonde presenti lungo la Provinciale;

• Adeguamento delle fermate del Trasporto Pubblico Locale in vari punti della Pozzitello / San Basilio;

• Attuazione interventi mirati alla disciplinare della velocità dei veicoli in prossimità del Centro Abitato di Tinchi per la salvaguardia dell’incolumità dei pedoni.

• Ripristino irregolarità su sede stradale nel tratto San Leonardo / Fondo Messere della S.P.

Inoltre, siamo a segnalare alcuni “interventi importanti”, che crediamo vadano programmati per tempo, ovvero:

 Ripristino viabilità e percorribilità del tratto San Leonardo / Pisticci della S.P. 18;

 Posa in opera di guard-rail in Località “Varre”, dove a circa 1,20ml dalla banchina stradale è presente un fossato di circa 30m di profondità.

 Problematica riguardante l’attraversamento costante della stessa Provinciale durante le ore notturne da parte di animali selvatici (cinghiali).