LADY CHEF DI BASILICATA PROTAGONISTE A SANREMO.

Il buon cibo della Basilicata a Sanremo, in occasione del Festival della canzone italiana. L’appuntamento è a Casa Sanremo, al Palafiori, dove protagoniste sono le lady chef della Federazione Italiana cuochi che per l’occasione preparano pranzi e cene a tema con prodotti del territorio per gli ospiti di Casa Sanremo. Nel gruppo ci sono anche tre lady chef della Basilicata che nella giornata di sabato delizieranno gli invitati con prodotti lucani. Si tratta di Patrizia Viola referente regionale delle lady chef, assieme a Carmela Rinaldi e Maria Carmela Tarantino. Piatto principale del menù lucano saranno gli strascinati con peperoni cruschi di Senise. “E’ una vetrina importantissima per la nostra Basilicata, l’ennesima che ci viene offerta – ha commentato il presidente dell’Unione regionale cuochi lucani, Rocco Giubileo – e siamo certi che le nostre lady chef sapranno conquistare il palato dei tanti ospiti, provenienti da tutta Italia, e non solo, che per l’occasione saranno a Sanremo”.

